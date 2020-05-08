Боня переезжает из Лондона в Монако из-за плохого климата

https://static.news.ru/photo/b301b4e2-9271-11ea-a906-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Виктория Боня объявила о намерении вернуться в Монако из Лондона из-за не подошедшего ей климата. От него, признаётся экс-участница «Дома-2», на неё и её дочь Анджелину «находит тоска».

Однако, о своём пребывании в Великобритании Боня не жалеет и воспринимает это как поучительную поездку о жизни в другой стране.

Мы так и не смогли адаптироваться к Лондону. Анджелине там не нравится: погода постоянно серая, холодная, — написала модель в Instagram.

Только там, признаётся Боня, она поняла, что её дом — в Монако. Сейчас она живёт у отца своей дочери — миллионера Алекса Смерфита. Ей и дочке выделен отдельный дом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что скандальный блогер Лена Миро высмеяла новую спортивную программу, которая составила популярная телеведущая Виктория Боня. По словам Миро, теледива ничего не знает о спорте, а её программа составлена неправильно.