Блондинка, модель, ученица Краско: составлен список жен Гарика Харламова

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/РИА Новости

Кристина Асмус, Гарик Харламов, Катерина Ковальчук

Актриса Екатерина Ковальчук намекнула, что вышла замуж за шоумена Гарика Харламова. Кто она, как они познакомились, с кем еще юморист был в браке?

Кто новая жена у Гарика Харламова

6 июня Ковальчук (играла в фильмах «Клипот», «Гусар», «Беспринципные») опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фото около ЗАГСа и подписала пост «сердечком». Месяцем ранее они с Харламовым обручились.

Официального объявления о бракосочетании они не делали. По данным KP.RU, артисты поженились в Барвихе. У ЗАГСа они появились в повседневной одежде.

Ковальчук также показала белые пионы, коробочку из-под обручальных колец и букет розовых роз.

Ранее Харламов подчеркивал, что «счастье любит тишину», а в мае он объявил о помолвке.

«Тили-тили-тесто», — говорил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Катерина Ковальчук и Гарик Харламов

Как Харламов познакомился с новой женой, давно ли они вместе

Юморист уже несколько лет состоит в отношениях с Ковальчук. Новая избранница Харламова 1993 года рождения, ей в прошлом году исполнилось 30 лет. Она сестра народной артистки РФ Анны Ковальчук («Мастер и Маргарита», «Адмиралъ») и выпускница курса Ивана Краско в СПбГУ.

«Кино-Театр.ру» пишет, что Гарик и Катерина познакомились на съемках сериала «Гусар» и начали встречаться в 2021 году. Однако «Газета.Ru» предполагает более раннюю дату: они встречались с 2020 года, их роман начался всего через месяц после развода Харламова с Кристиной Асмус.

Звездная пара никак не комментировала свой роман и так старалась скрывать отношения, что в феврале 2024 года им удалось спровоцировать слухи о расставании. Слухи о том, что Харламов и Ковальчук расстаются, ходили с 2022 года: комик то называл себя «одиноким волком», то возвращался в дом к Асмус и дочери.

11 мая Харламов рассказал, что сделал предложение Ковальчук: по его словам, он не смог встать с колена и его «пришлось поднимать ковшом экскаватора». Он подчеркнул, что эта свадьба будет последней в его жизни.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Катерина Ковальчук и Гарик Харламов

Сколько жен было у Харламова, как сложился первый брак

В первый раз Гарик Харламов женился в 2010 году. Его избранницей стала блондинка Юлия Лещенко 1984 года рождения. Познакомились они в 2005 году, когда Харламов уже был звездой КВН и начинал карьеру на телевидении. Юлия была администратором в одном из ночных клубов Москвы, где и выступал Гарик. До нее он встречался с певицей Светой Светиковой, однако до брака дело не дошло.

«У нас не было не только ''конфетно-букетного периода'', а даже свиданий. Гарик встречал меня в семь утра после моей смены, и мы завтракали. Потом я шла спать», — вспоминала Лещенко.

Как отмечал Life, сценарий свадьбы «при желании можно продать режиссерам шпионских боевиков»: пароли и явки известны только самым близким друзьям новобрачных. Церемония бракосочетания проходила не в ЗАГСе, а на закрытой ВИП-трибуне «Лужников».

«У Игоря есть два огромных плюса: он не бабник и вообще не пьет. По-моему, больше артистов с такими достоинствами в природе не существует. Так что мужем он будет идеальным!» — заявила невеста.

Однако семейная жизнь вскоре дала трещину: детей в браке так и не появилось, и в 2012 году Лещенко заподозрила, что у Гарика появилась другая женщина. Перед Новым годом юморист объявил, что им нужно развестись, и попросил Юлию съехать с квартиры. Спустя неделю в прессе появилась новость о романе Харламова с актрисой и моделью Кристиной Асмус. Это не помешало Лещенко сыграть в комедии «Самый лучший фильм 3-ДЭ» с бывшим мужем в главной роли.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press Кристина Асмус и Гарик Харламов

Как сложился второй брак Гарика Харламова

Как пишет StarHit, к тому времени роман с Асмус длился уже около года. Сразу же после развода с Лещенко в 2013 году Харламов женился на звезде «Интернов» и уже в январе 2014 года они стали родителями дочери Анастасии. Асмус — 1988 года рождения, на четыре года младше первой жены Гарика.

Харламов и Асмус прожили вместе семь лет. Им прочили крепкие отношения, но в 2020 году пара объявила о разводе. Согласно популярной версии, причиной расставания стала откровенная сцена с участием Асмус в фильме Клима Шипенко «Текст». Ее партнером там был Иван Янковский. После выхода фильма Асмус начали травить и угрожали ей расправой. Харламов также столкнулся с травлей в Сети: поклонники массово обвиняли его в «не мужском поведении».

Расставшись, звезды подчеркивали, что «это решение не спонтанное». Адвокат Марина Дубровская заверила, что инициатором развода стала именно Кристина, а Гарик боролся за семью.

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