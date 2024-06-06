Гарика Харламова заподозрили в женитьбе на Ковальчук Появились фото Гарика Харламова и Катерины Ковальчук около ЗАГСа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук

Пользователи Сети заподозрили комика Гарика Харламова в том, что он женился на актрисе Катерине Ковальчук, с которой состоит в отношениях последние несколько лет. Девушка опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фото около ЗАГСа и подписала пост сердечком.

При этом актриса не пояснила фанатам, расписались ли они с возлюбленным или только подали заявление на регистрацию брака. На опубликованном кадре видно, что Харламов и Ковальчук пришли в учреждение в повседневной одежде.

Ранее Гарик Харламов назвал лютой чушью сообщения некоторых СМИ о том, что он был вынужден сделать предложение руки и сердца актрисе Катерине Ковальчук под давлением матери. Подобные заявления следует расценивать как клевету и распространение заведомо ложной информации, обратил внимание шоумен.

О помолвке пары стало известно в начале мая. Харламов опубликовал в соцсетях короткое видео и акцентировал внимание зрителей на правой руке спутницы, которую украсило кольцо с большим камнем. Также комик пошутил, что во время предложения Катерине Ковальчук он встал на колено, но не смог самостоятельно подняться. Шоумен добавил, что поэтому больше никогда не будет становиться на колени и жениться.