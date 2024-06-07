Свадьба с Ковальчук, два развода, похудение на 20 кг: как живет Харламов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пользователи Сети заподозрили комика Гарика Харламова в том, что он женился на актрисе Катерине Ковальчук. Что известно об этом, с кем еще у юмориста были романы, как живет Харламов?

Правда ли, что Харламов женился

Известно, что юморист уже несколько лет состоит в отношениях с Ковальчук. Девушка опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фото около ЗАГСа и подписала пост сердечком.

При этом актриса не пояснила фанатам, расписались ли они с возлюбленным или только подали заявление на регистрацию брака. На опубликованном кадре видно, что Харламов и Ковальчук пришли в учреждение в повседневной одежде.

7 мая Харламов в своих социальных сетях опубликовал короткое видео с Катериной Ковальчук. Юморист акцентировал внимание зрителей на правой руке спутницы. На безымянном пальце девушки подписчики увидели кольцо с большим камнем.

«Тили-тили-тесто», — подписал ролик артист.

На видео заметно, что пара едет куда-то на автомобиле. В момент, когда Харламов показал в объектив кольцо, Ковальчук широко улыбнулась и засмеялась. На протяжении всего видео на фоне играла романтичная песня Love Story в исполнении британской певицы Ширли Бэсси.

11 мая Харламов рассказал, что не смог встать с колена, когда делал предложение руки и сердца Ковальчук. Он пошутил, что возлюбленной пришлось просить работавших рядом строителей поднимать его ковшом экскаватора. Шоумен добавил, что свадьба с актрисой будет последней в его жизни.

«Да, я сделал предложение своей Катюхе. Там ничего такого: скромненько встал на одно колено, как полагается, достал колечко, дождался, пока она скажет „да“. Потом она помогла мне встать. <...> Когда я встал, я понял, что больше никогда вставать на колено не буду в этой жизни. И вообще счастье любит тишину», — сказал Харламов в шоу «Кстати» на VK.

Юморист отметил, что, увидев кольцо, Ковальчук расплакалась. По его словам, это был одновременно смешной и трогательный момент.

Что известно о невесте Харламова

Избраннице юмориста в прошлом году исполнилось 30 лет. Актриса — единокровная сестра Анны Ковальчук, заслуженной артистки России, звезды сериалов «Мастер и Маргарита» и «Тайны следствия».

В 2021 году актриса впервые официально вышла в свет с Харламовым, тем самым подтвердив их романтические отношения. Артисты вместе работали в комедийном проекте «Гусар», где шоумен исполнял главную роль.

Что известно о романах Харламова

Первой женой юмориста стала актриса Юлия Лещенко. Она родилась в Волгодонске.

Переехав в Москву, в 2005 году девушка познакомилась с Харламовым, который тогда выступал в КВН. Сама Лещенко в тот период работала менеджером в московском ночном клубе.

«Я полюбила его со всеми привычками», — рассказывала она.

Спустя почти пять лет отношений, в 2010 году, пара поженилась. По словам Лещенко, она сама организовывала свадьбу, устраивала вечеринки с общими друзьями и занималась покупкой одежды, пока юморист работал и был на съемках.

«У нас не было не только ''конфетно-букетного периода'', а даже свиданий. Гарик встречал меня в семь утра после моей смены, и мы завтракали. Потом я шла спать», — вспоминала она.

За годы брака, несмотря на попытки, супруги не смогли обзавестись детьми. Вскоре в отношениях наступил разлад. Лещенко заподозрила, что у Харламова появилась другая женщина, но он это отрицал. Однако незадолго до Нового года юморист объявил, что им нужно развестись, и попросил избранницу съехать с квартиры. Спустя неделю в прессе появилась новость о романе Харламова с актрисой Кристиной Асмус.

Резидент Comedy Club женился на звезде «Интернов» в 2013 году, а в январе 2014 года пара стала родителями дочери Анастасии. Асмус и Харламова считали отличным дуэтом и пророчили им крепкие отношения, однако этому было не суждено сбыться — в 2020 году звезды объявили о разводе.

Злые языки говорили, что причиной расставания стала откровенная сцена Асмус в фильме Клима Шипенко «Текст». Партнером актрисы по откровенной сцене был Иван Янковский. По сюжету герой Александра Петрова смотрит эротическое видео с парой. После выхода фильма Асмус начали травить и угрожали ей расправой.

Как Харламов похудел на 20 кг

В эфире шоу рэпера Басты «Вопрос ребром» комик заявил, что ненавидит худеть и отказываться от вкусной еды. По мнению юмориста, это приводит к депрессиям. Харламов признался, что его максимальный вес составлял 115 килограммов. Он вспомнил, как в прошлом году сбросил 20 килограммов и «возненавидел все».

«Я не худею, я не худеющий. Сейчас вешу 108 килограммов. В прошлом году я похудел на 20 килограммов, я возненавидел все. Я был худой, красивый, но ненавидящий эту жизнь. Мы даже в „Камеди“ отправили мое жирное тело в небо. Сказали: „Прощай“. Но оно упало. Я очень не люблю себя мучить в плане отказа от вкусной еды. Я ненавижу это», — признался артист.

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