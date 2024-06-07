Уильям раскрыл подробности о здоровье Миддлтон: последние новости

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Британский принц Уильям заявил об улучшении самочувствия его супруги Кейт Миддлтон, которая борется с онкологическим заболеванием. Правда ли, что принцесса идет на поправку, какие последние новости выходили о ней?

Что сказал Уильям

Наследник британского престола впервые за долгое время рассказал о состоянии здоровья своей жены. Старший сын короля Великобритании вместе с отцом, а также королевой Камиллой появился на мероприятии, приуроченном к 80-летней годовщине высадки союзников в Нормандии. Как и ожидалось, невестка Его Величества Кейт Миддлтон не присутствовала на мероприятии по состоянию здоровья. Как и его отец, принц Уильям выступил с речью.

По окончании торжественной части принц пообщался с ветеранами. Один из них спросил Уильяма о состоянии его супруги, которая сейчас проходит лечение от онкологического заболевания.

Да, она поправляется. Она была бы очень рада быть здесь сегодня, — ответил принц Уильям.

Может ли принцесса навсегда уйти в «отставку»

Page Six со ссылкой на источник пишет, что принцесса Уэльская может никогда не вернуться к исполнению своих прежних королевских обязанностей. По словам собеседника издания, круг рабочих дел монаршей особы значительно сократился, однако сама супруга наследника британского престола надеется, что все станет как раньше.

Инсайдер считает, что Миддлтон переоценивает свои силы и возможности организма. Кроме того, королевский эксперт Ричард Фицуильямс заявил, что исход, при котором принцесса возьмет на себя ровно такое же количество работы, как прежде, невозможен. По его словам, окончательное решение будут принимать врачи.

«Это будет основано на медицинских рекомендациях и будет очень тщательно сбалансировано», — добавил он.

Почему Миддлтон просила о помощи иллюзиониста

Миддлтон во время борьбы с раком тайно попросила о помощи иллюзиониста Деррена Брауна, передает Newsweek. По информации журналистов, она передала фокуснику записку, в которой было лишь одно слово.

«Кстати, когда она пожала мне руку, она вложила мне в ладонь крошечный листок сложенной бумаги. Я посмотрел на него позже — внутри было написано всего одно слово: „Помогите“», — признался Браун в соцсетях.

Инцидент произошел 30 ноября 2023 года на шоу иллюзиониста, говорится в статье. Это случилось за две недели до операции, в ходе которой у принцессы диагностировали рак. После этого Миддлтон перестала посещать общественные мероприятия.

Однако менеджер фокусника назвал пост Брауна несерьезным. По его словам, это была отсылка к шутке австралийского комика Барри Хамфриса. В то же время пользователи Сети сочли публикацию пророческой, указали журналисты.

Что еще известно о состоянии принцессы

Издание RadarOnline сообщило, что у принцессы Уэльской поражены костный мозг и кожа. Опасные побочные эффекты дал курс химиотерапии.

Принцесса полностью изолирована с тремя детьми и мужем принцем Уильямом в своем имении. Кенсингтонский дворец не разглашает подробности ее лечения из уважения к приватной жизни принцессы. По данным RadarOnline, химиотерапия истощила Миддлтон, но она пытается это скрывать.

Доктор Стюрт Фишер рассказал, что рак и химиотерапия сказываются на состоянии организма принцессы, в том числе на костном мозге, слизистой оболочке кишечника, волосах и коже.

Заболевание принцессы Уэльской Кейт Миддлтон неплохо поддается лечению, заявил онколог Евгений Черемушкин. По словам специалиста, любая химиотерапия может иметь последствия, так как токсины убивают не только опухолевые, но и здоровые клетки.

«Химиотерапия бывает сложной, многокомпонентной, индивидуальная непереносимость бывает очень выраженной. Этот вид опухоли неплохо лечится, но все зависит от состояния пациентки, насколько у нее хватает ресурсов. Любая химиотерапия — токсины, яды, которые убивают не только опухолевые клетки, но и собственный организм. Здесь много аспектов», — пояснил специалист.

Врач считает, что добиться успеха в борьбе с онкологией можно ценой нескольких лет жизни. При этом ожидать полного избавления от рака не стоит: чаще всего опухоль превращается в хроническое заболевание, которое будет с человеком до конца жизни, уточнил специалист. Черемушкин добавил, что важно создать баланс между потенциальным ростом образования и организмом.

«То, что происходит с Миддлтон, это, скорее, осложнение. Чаще всего это происходит из-за высокодозной химиотерапии или индивидуальной непереносимости, которая приводит к выраженной токсичности», — заключил онколог.

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