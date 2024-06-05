Болезнь Мадянова, «отставка» Миддлтон, Чужой в США: что будет дальше

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru/Global Look Press/youtube.com

Роман Мадянов, Кейт Миддлтон, Денис Чужой

Российский актер Роман Мадянов отменил все спектакли из-за тяжелой болезни, супруга принца Уэльского Кейт Миддлтон может не вернуться к своим прежним обязанностям, российский комик Денис Чужой в трех словах описал жизнь в США — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Звезда сериала «Солдаты» покинул театральные подмостки из-за недуга

Российский актер Роман Мадянов, известный по сериалам «Солдаты» и «Участок», отменил все спектакли, рассказал во «ВКонтакте» его коллега Павел Трубинер. Он уточнил, что причиной стало заболевание артиста.

«В связи с болезнью Романа Мадянова все спектакли отменены до конца лета. Пока остается под вопросом „Любимая женщина Дон Жуана“ 27 августа в Москве», — написал Трубинер.

Ранее в СМИ появилась информация, что у Мадянова обнаружили онкологическое заболевание. Так, в марте пресса писала, что народному артисту России диагностировали рак легкого. По данным СМИ, артист начал курс противоопухолевого лечения в надежде остановить распространение болезни. Также ряд Telegram-каналов писали, что актер испытывает сильную слабость, из-за чего ему пришлось обратиться в больницу.

«По нашим данным, Роман Сергеевич обратился к медикам из-за сильной слабости. Врачи оставили его в стационаре на один день, где ему провели обследование и противоопухолевую лекарственную терапию. Артисту диагностировали злокачественное новообразование верхней доли бронхов и легкого. Также в ходе обследования врачи выявили кисты, которые образовались в почках, селезенке и печени. Романа Мадянова выписали с наблюдением по месту жительства и назначили еще одно противоопухолевое лечение, которое пройдет в апреле», — писал Telegram-канал SHOT.

В феврале 2023 года Роман Мадянов уволился из театра Маяковского, где служил на протяжении 20 лет. Теперь он выходит на сцену в качестве приглашенного актера и гастролирует по России. На данный момент артист задействован в постановках «Любимая женщина Дон Жуана» и «Счастье у каждого свое».

В 2023 году он снялся в картинах «По щучьему велению», «Гардемарины 1787. Война» и «Ласт квест». Также в скором времени должны выйти проекты «Крот в паутине», «Детокс», «Любовь Советского Союза», «Куколка», «Монохром» и «Колотун» с его участием.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Роман Мадянов

Российский комик описал США в трех словах

Проживающий за рубежом российский стендап-комик Денис Чужой по возвращении из США рассказал, что страна, на первый взгляд, показалась ему «не суперкрасивой». В интервью журналисту Катерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) он описал Штаты тремя словами: «Все очень дорого».

«Выглядят пока США не суперкрасиво. Мы съездили в США, и мы такие: „Блин, ну фиг знает, конечно“. Все очень дорогое, и видно, что люди тоже не суперкомфортно себя чувствуют», — сказал Чужой.

По словам юмориста, он получил рабочую визу в США, однако они с женой еще не приняли решение о переезде. Комик отметил, что на окончательное решение в том числе повлияют итоги президентских выборов в Штатах, которые пройдут в сентябре.

Чужой также признался, что ему было неловко рассказывать о своем российском происхождении за границей.

«Ты говоришь: „Я из России“. Потом тебе хочется миллион раз оправдаться за это», — заявил юморист.

Чужой вместе с супругой покинул Россию летом 2022 года. Тогда пара отправилась в Турцию. Артист объяснил решение несогласием с политикой властей РФ, а также угрозами, которые ему поступали из-за его взглядов. С 2023 года Чужой проживает в Берлине и выступает на европейских площадках.

Юморист известен зрителю по участию в шоу «Comedy Баттл». Кроме того, Чужой прославился благодаря роликам «Класс народа» и «Плохие книги» на платформе YouTube.

Чужой оказался не единственным россиянином, которого не впечатлила жизнь в США. Так, 40-летний российский комик Александр Незлобин жаловался на трудности после переезда в Америку. Бывший участник Comedy Club сообщил, что не может получать прежних гонораров за свои выступления, подчеркнув, что выживает за счет небольших концертов в американских барах. Незлобин также отметил, что его 10-летняя дочь часто жалуется на отсутствие денег и возможностей в Штатах.

«Дочь прошла по нашей квартире, села на свою тахту, посмотрела на меня и говорит: „Мне надоело жить в этой нищете“. Я говорю: „Мне тоже“. Я говорю, я в ней живу 40 лет, ты — 10 всего. Она говорит: „Зачем мы переехали в эту страну? В Москве у меня было все“. Я говорю, у тебя не было главного — желания жить лучше. Теперь у тебя есть стимул!» — заявил Незлобин в одном из своих стендапов.

Комик также отметил, что в России, чтобы начать зарабатывать $1000 за концерт, комику нужно работать полтора-два года. В Америке из-за высокой конкуренции на это может уйти 10 лет. Он также подчеркнул, что в США нет тех комфортных условий жизни, к которым его семья привыкла в Москве.

«Здесь [в США] многим некомфортно: хуже сервис, чем в Москве, дороже такси, нет большой сферы услуг, здесь разрешены пистолеты и частично наркотики. Здесь куча минусов, но есть и куча плюсов», — заявил Незлобин.

Фото: Социальные сети Денис Чужой

Кейт Миддлтон отойдет от королевских дел?

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон может никогда не вернуться к исполнению своих прежних королевских обязанностей, пишет Page Six со ссылкой на источник. По его словам, круг рабочих дел монаршей особы значительно сократился, однако сама супруга наследника британского престола принца Уильяма надеется, что все станет как раньше.

Инсайдер считает, что Миддлтон переоценивает свои силы и возможности организма. Кроме того, королевский эксперт Ричард Фицуильямс заявил, что исход, при котором принцесса возьмет на себя ровно такое же количество работы, как прежде, невозможен. По его словам, окончательное решение будут принимать врачи.

«Это будет основано на медицинских рекомендациях и будет очень тщательно сбалансировано», — добавил он.

Также стало известно, что Миддлтон во время борьбы с раком тайно попросила о помощи иллюзиониста Деррена Брауна, передает Newsweek. По информации журналистов, она передала фокуснику записку, в которой было лишь одно слово.

«Кстати, когда она пожала мне руку, она вложила мне в ладонь крошечный листок сложенной бумаги. Я посмотрел на него позже — внутри было написано всего одно слово: „Помогите“», — признался Браун в соцсетях.

Инцидент произошел 30 ноября 2023 года на шоу иллюзиониста, говорится в статье. Это случилось за две недели до операции, в ходе которой у принцессы диагностировали рак. После этого Миддлтон перестала посещать общественные мероприятия.

Однако менеджер фокусника назвал пост Брауна несерьезным. По его словам, это была отсылка к шутке австралийского комика Барри Хамфриса. В то же время пользователи Сети сочли публикацию пророческой, указали журналисты.

«Царьград» со ссылкой на онколога, автора диссертации по раку толстой кишки Людмилу Лебедеву сообщил, что принцесса болеет раком толстой кишки, который является одним из самых распространенных и агрессивных видов онкозаболеваний. По словам специалиста, колоректальный рак лидирует по смертности среди других видов.

«Эта опухоль является одной из основных причин онкологической смертности, занимает третье место по распространенности», — объяснила эксперт.

Уточняется, что спровоцировать опухоль в толстой кишке могут внешняя среда, наследственность или воспалительный процесс. Люди, у которых родственники перенесли онкологию, и те, кто ведет неправильный образ жизни, находятся в группе риска.

По данным издания, летальность от колоректального рака высока, поскольку злокачественная опухоль поздно диагностируется. Лечат рак оперативно, путем удаления кишечника с опухолью и лимфоузлов, в которых возможны метастазы. После этого больному назначается химиотерапия.

Недавно Миддлтон появилась на публике во время прогулки с родителями и членами семьи, пишет People. 42-летняя жена принца Уильяма выглядела сильно похудевшей, отмечает издание. По данным журналистов, она хорошо переносит курс химиотерапии, хотя и начала терять волосы и зубы из-за побочных эффектов лечения.

«Источники во дворце сообщают, что Кейт не вернется к своим рабочим обязанностям, пока ее медицинская бригада не даст ей на это разрешение. По данным бывшего пресс-секретаря королевы Елизаветы Эйлса Андерсона, сейчас принцесса сосредоточена на восстановлении сил», — говорится в материале.

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press Кейт Миддлтон

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