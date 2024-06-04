«Помогите»: Кейт Миддлтон тайно передала записку известному иллюзионисту Newsweek: больная раком Кейт Миддлтон тайно передала записку с призывом о помощи

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон во время борьбы с раком тайно попросила о помощи у иллюзиониста Деррена Брауна, передает Newsweek. По информации журналистов, она передала фокуснику записку, на которой было написано лишь одно слово.

Кстати, когда она пожала мне руку, она вложила мне в ладонь крошечный листок сложенной бумаги. Я посмотрел на него позже — внутри было написано всего одно слово — ПОМОГИТЕ, — признался Браун в соцсетях.

Инцидент произошел 30 ноября 2023 года на шоу иллюзиониста, говорится в статье. Это случилось за две недели до операции, в ходе которой у принцессы диагностировали рак. После этого Миддлтон перестала посещать общественные мероприятия.

Однако менеджер фокусника назвал пост Брауна несерьезным. По его словам, это была отсылка к шутке австралийского комика Барри Хамфриса. В то же время пользователи Сети сочли публикацию пророческой, констатировали журналисты.

Ранее сообщалось, что принцесса Уэльская появилась на публике во время прогулки с родителями и членами семьи. Жена принца Уильяма выглядела сильно похудевшей. Издание People писало, что Миддлтон хорошо переносит курс химиотерапии, хотя и начала терять волосы и зубы из-за побочных эффектов лечения.