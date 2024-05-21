Асмус кардинально сменила имидж на фоне новостей о свадьбе Харламова Асмус показала фото с короткой стрижкой и попросила не искать в этом смысла

Актриса Кристина Асмус в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) опубликовала фото с короткой стрижкой после новости о свадьбе бывшего мужа Гарика Харламова и его коллеги Катерины Ковальчук. Звезда «Интернов» попросила подписчиков не искать в этом скрытого смысла, пояснив, что давно хотела сменить образ. Асмус добавила, что новая прическа ей очень нравится.

Не ищите смыслы там, где их нет. Тысяча осветлений, окрашиваний, начесов и плоек дали о себе знать. Заодно исполнила свою давнюю мечту. И я в глубоком экстазе. Нравится очень! — написала в посте Асмус.

Ранее Харламов рассказал, что не смог встать с колена, когда делал предложение руки и сердца Ковальчук. Он пошутил, что возлюбленной пришлось просить работавших рядом строителей поднимать его ковшом экскаватора.Шоумен добавил, что поэтому больше никогда не намерен становиться на колени и жениться. Харламов пояснил, что они с будущей супругой будут несколько месяцев обсуждать организацию предстоящей свадьбы, и пообещал спеть на торжестве со своей группой «Купание обезьяны в теплой воде». Он также отметил, что, увидев кольцо, Ковальчук расплакалась.

Позже Харламов назвал лютой чушью сообщения некоторых СМИ о том, что он был вынужден сделать предложение руки и сердца актрисе Катерине Ковальчук под давлением матери. Шоумен заявил, что подобные заявления следует расценивать как клевету и распространение заведомо ложной информации.