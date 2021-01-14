Близкий друг Быстрицкой раскрыл интимную тайну актрисы

Звезда советского кино скончалась в 2019 году. Будучи парализованной, она сильно страдала и умирала в мучениях. Мало кто знал, но оказывается, артистка до конца своих дней любила только одного человека — свою молодую помощницу Ксению Рубцову.

По словам Караулова, это был не просто роман, это была настоящая любовь. При этом актриса не скрывала своих чувств.

Там не просто история, там любовь. Причём такая, что она хотела, чтобы они уехали в какую-то из стран, где регистрируют браки. Элина Авраамовна — член партии, народная артистка СССР. Она боялась потерять Ксюшу, — заявил Караулов.

Быстрицкая познакомилась с Рубцовой в 2010 году. Впоследствии та много лет проработала арт-директором актрисы. Постепенно их деловые отношения переросли в дружеские. Актриса позволяла помощнице снимать крупные суммы с личных счетов. Позже это и стало причиной скандала.

Сестра Быстрицкой заявила, что Рубцова похитила 35 млн. Заявление, написанное в полицию, якобы о имени актрисы, оказалось подделкой. Однако Ксению всё равно приговорили к трём годам и шести месяцам колонии, пишет KP.RU.

Ещё одной тайной, которую скрывала звезда «Тихого Дона», были её отношения с мужем Николаем Кузьминским. Как рассказал Караулов, его любовница однажды чуть не убила актрису.

Муж её, точнее его любовница, хотели убить Быстрицкую. И так её траванули, что она чуть было не умерла в больнице. Ещё ей Фурцева сказала: «Молчи, дура». А он был на важной работе. Она несколько лет жила с человеком, своим убийцей. Она после этого возненавидела все и всех, — сказал Караулов.

После смерти Кузьминского, с которым они вместе прожили 27 лет, актриса не пришла на его похороны, заявив, что узнала о его изменах.

Элина Быстрицкая умерла 26 апреля 2019 года на 92-м году жизни. Она отдала искусству более 60 лет. Одна из самых известных её ролей — Аксинья Астахова в экранизации романа Михаила Шолохова «Тихий Дон» (1958 год), писал NEWS.ru.