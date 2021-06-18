Беременная Костенко заболела вместе с детьми

https://static.news.ru/photo/6b184ef8-d036-11eb-adcb-96000091f725_660.jpg Анастасия Костенко Фото: instagram.com/kostenko.94

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко показала в сторис Instagram-аккаунта фото в кислородной маске. Сейчас она на 19-й неделе беременности третьим ребёнком. Оказалось, что модель и её две дочери — Милана и Ева — заболели.

Анастасия Костенко instagram.com/kostenko.94

У Костенко и дочерей появились одинаковые симптомы: боль в горле и кашель. Семья решила сдать ПЦР-тест на COVID-19, но анализ оказался отрицательным.

Я и мои девочки на внеплановом больничном. <...> Поддержу всех, кому сейчас нелегко. Я с вами. Вместе мы справимся. Сдали ПЦР на всякий, результат сегодня пришёл отрицательный (в ином случае я бы чокнулась, ей богу), — написала девушка.

Тарасов и Костенко воспитывают Милану (родилась 10 июля 2018-го) и Еву (5 февраля 2020-го), а совсем скоро супруга подарит спортсмену наследника.

Недавно футболист в Instagram откровенно рассказал, как отнёсся к тому, что его жена родит мальчика. Он признался, что очень хотел сына, поэтому не смог сдержать слёз, когда узнал пол будущего ребёнка.

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