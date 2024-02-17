Басков признался, что не считает коллегой Рыжего из «Иванушек» Басков попросил не называть его коллегой Григорьева-Апполонова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Николай Басков

Ведущий шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» Николай Басков в эфире программы на телеканале «Россия» признался, что не считает коллегой участника группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова. Певец, беседуя с другими членами коллектива, пошутил, что «не занимается рэпом», поэтому не видит общего между собой и Григорьевым-Апполоновым.

Мне нравится, что он все время говорит «коллега». Я говорю: «Я рэпом не занимаюсь», — заявил Басков.

Примечательно, что на шоу пришли лишь Кирилл Туриченко и Кирилл Авдеев. Состав группы получился «усеченным», потому что Григорьев-Апполонов остался дома из-за болезни.

Ранее российский поп-певец Сергей Лазарев иронично упрекнул своего коллегу Николая Баскова в корысти во время обсуждения номера, с которым выступил хор мам «МамаМИя» из Екатеринбурга. Коллектив исполнил песню «Улетай, туча» и набрал 70 голосов. После их выступления Михаил Турецкий заявил, что считает хорошими людьми артистов, которые работают без гонорара.

В связи с этим Лазарев обратился к Баскову. Певец же в шутливой форме признал, что действительно является «очень плохим человеком».