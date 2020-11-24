Авербух раскрыл гонорары участников «Ледникового периода»

https://static.news.ru/photo/3a4959ce-2e98-11eb-82a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Главный продюсер «Ледникового периода» Илья Авербух рассказал о гонорарах звёзд-участников шоу за один выход на лёд. Он отметил, что из-за пандемии ситуация с оплатой изменилась, однако участники всё равно получают значительные выплаты, которые обусловлены эфирным временем.

В интервью «Р-Спорт» Авербуху был задан вопрос о гонорарах участников популярного ледового шоу в этом сезоне. Продюсер отметил, что эта информация является предметом коммерческой тайны, однако он не опроверг суммы гонораров, о которых говорил ранее.

Сейчас ситуации вообще нет никакой, мы будем смотреть, как это вообще сейчас все будет, как рынок будет восстанавливаться. Вы знаете, я не готов комментировать это, я действительно сказал разумные цифры, причем я сказал в диапазоне, примерно от 100 до 200 тысяч, — отметил продюсер.

По его словам, к фигуристам применяется принцип градации, который сам Авербух считает объективным. Катается ли это одиночник или пара — не имеет значения, так как гонорар выплачивается в целом за один номер.

Это номер, который занимает внимание зрителя четыре минуты. Это было всегда изначально, что одиночник весь гонорар забирает себе, а пара должна его внутри поделить. Для меня это одна ставка, — заметил Авербух.

Если на лёд выходит пара по ставке 150 тысяч рублей, то на одного это по 75 тысяч, отметил он. Но для него, как для продюсера, это всё равно одна ставка — 150 тысяч рублей. Одиночник же может получать 120 тысяч рублей, но он забирает всю сумму целиком, добавил Авербух.

Поэтому это не значит, что если я говорю 150, то это каждый должен получить, что пара стоит 300 эти четыре минуты, а одиночник должен стоить 120. Нет, реально это номер в шоу, который занимает равное количество времени, — сказал он.

В ранних интервью Авербух, действительно, говорил о гонорарах участников организованных им ледовых шоу в 150-200 тысяч рублей за один выход. За одно шоу мог выйти гонорар более 600 тысяч рублей.

Как сообщал NEWS.ru, очередной сезон «Ледникового периода» на Первом канале уже стал одним из лидеров по популярности у аудитории. При этом на льду и около него нередко кипят нешуточные страсти. Так, в центре внимания зрителей фигуры Ольги Бузовой, Влада Топалова, Регины Тодоренко и впервые попробовавшей себя в качестве ведущей Алины Загитовой.

Илья Авербух при это уже умудрился вступить в словесную пикировку со спортсменкой Еленой Исинбаевой, когда та недостаточно высоко оценила номер Регины Тодоренко и Романа Костомарова.

Ольга Бузова, по мнению членов жюри и Ильи Авербуха, активно прогрессирует в паре с фигуристом Дмитрием Соловьёвым. Между тем, поклонники не перестают обсуждать возможный роман этой пары, которая очень эмоционально ведёт себя на льду. Бузова при этом уже попадала под жёсткую критику со стороны тренера Татьяны Тарасовой, после чего плакала. Затем ей всё же удалось получить похвалу от тренера и другого члена жюри — экс-фигуристки Татьяны Навки.