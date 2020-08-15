Актриса Наталья Рудова призналась, что разыграла беременность

https://static.news.ru/photo/63c096e8-deeb-11ea-a932-fa163e074e61_660.jpg Наталья Рудова Фото: rudovanata/instagram.com

Наталья Рудова раскрыла правду о своей беременности. По словам 37-летней актрисы, она никогда не была беременной.

Ранее в СМИ появилось видео с Рудовой, на котором она в просторной футболке поддерживает рукой довольно внушительных размеров животик. По словам актрисы, её засняли, когда она обедала в одном из столичных ресторанов со своим другом.

Рудова призналась, что она просто объелась, так сказать, позволила себе лишнего и расслабилась.

Проснувшись через пару дней, я офигела от чудесных новостей, — написала она в Instagram.

Она также добавила, что не смогла удержаться и не потроллить эту ситуацию, поскольку обладает чудесной способностью надувать живот.

Я никогда не была беременна, а если когда-то буду, то вы об этом узнаете, скорее всего, когда мои дети пойдут в школу, — заявила актриса.

Артистка также добавила, что ни один мужчина, с которым ей приписывали отношения, не был ей бойфрендом. Идеальный тип мужчин, на её взгляд, должен быть похожим на Брэд Питта и Леонардо Ди Каприо.

Как писал NEWS.ru, ставшая знаменитой благодаря сериалу «Татьянин день» Наталья Рудова опубликовала фото в обнажённом виде. К созданию откровенного снимка девушка подошла с креативом — на кадре она плывёт в бассейне с прозрачными стенками. Ёмкость очень похожа на аквариум. При этом на ней ничего не надето. Фото было размещено на её официальной странице в Instagram. Всего за два часа пост набрал свыше 45 тысяч лайков. Часть поклонников отметили, что хотели бы повесить такую картину у себя дома.