«Нереальное фото» голой Натальи Рудовой восхитило пользователей Сети

https://static.news.ru/photo/b95eeac4-bedd-11ea-8cc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/rudovanata

Российская 37-летняя актриса Наталья Рудова, ставшая знаменитой благодаря сериалу «Татьянин день», опубликовала фото в обнажённом виде. Однако к созданию откровенного снимка девушка подошла с креативом — на кадре она плывёт в бассейне с прозрачными стенками. Ёмкость очень похожа на аквариум.

При этом на ней ничего не надето. Фото размещено на её официальной странице в социальной сети Instagram. Всего за два часа пост набрал свыше 45 тысяч лайков. Часть поклонников отметили, что хотели бы повесить такую картину у себя дома.

Подписчики не скупились на комплименты и откровенно восхищались красотой Рудовой.

Нереальное фото.

Смотрите, а Наташка-то голая!

Должен сказать, что восхищаюсь твоей смелостью.

Каждое твоё движение, каждый изгиб твоего тела — это секс.

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