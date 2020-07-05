«Нереальное фото» голой Натальи Рудовой восхитило пользователей Сети

Российская 37-летняя актриса Наталья Рудова, ставшая знаменитой благодаря сериалу «Татьянин день», опубликовала фото в обнажённом виде. Однако к созданию откровенного снимка девушка подошла с креативом — на кадре она плывёт в бассейне с прозрачными стенками. Ёмкость очень похожа на аквариум.
При этом на ней ничего не надето. Фото
Подписчики не скупились на комплименты и откровенно восхищались красотой Рудовой.
Нереальное фото.
Смотрите, а Наташка-то голая!
Должен сказать, что восхищаюсь твоей смелостью.
Каждое твоё движение, каждый изгиб твоего тела — это секс.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российский популярный певец Сергей Лазарев вслед за телеведущими Лерой Кудрявцевой и Эвелиной Блёданс отправился на отдых в Сочи (Краснодарский край, РФ). Но звезда замечен в отпуске не один, а с эффектной блондинкой по имени Карина. Музыкант совершил морскую прогулку на яхте с красивой спутницей и опубликовал фото на своей официальной странице в социальной сети Instagram.
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