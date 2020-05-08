Зоологи объяснили привычку выдр жонглировать камнями

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Привычка выдр, живущих в неволе, подбрасывать и ловить камни, заинтересовала учёных из Великобритании. Результаты исследования показали, что это своеобразное жонглирование может быть связано с голодом.

Зоологи в течение месяца наблюдали за 44 восточными бескоготными выдрами и 6 гладкошерстными выдрами разных возрастов. Результаты анализа опубликованы в журнале The Royal Society Open Science.

Учёные установили, что частота жонглирования не зависит от вида и пола. Некоторая связь наблюдалась с возрастом: выдры всё реже подбрасывали камни по мере взросления, практически переставали это делать во взрослом возрасте, а затем вновь начинали жонглировать, когда старели. Чаще всего животных можно было обнаружить с камнями в лапах через несколько часов после кормления.

Зоологи также давали выдрам решать простые головоломки. Выяснилось, что интеллектуальные способности животных никак не коррелируют с частотой и навыками жонглирования.

Наиболее вероятной, по мнению экспертов, выглядит версия, что выдры подбрасывают камни, когда голодны. Такое поведение называется «бесцельной охотой», другой пример подобного — собаки, гоняющиеся за своим хвостом. Зависимость от возраста также может говорить о том, что выдры с помощью жонглирования развивают и поддерживают моторные функции.

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