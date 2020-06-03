Японские учёные вырастили искусственные бронхи для изучения COVID-19

https://static.news.ru/photo/23098d4e-a5a2-11ea-9d02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kyoto University's Center

Группа японских исследователей вырастила из человеческих клеток миниатюрные бронхи для изучения коронавируса и создания лекарства против инфекции.

Поскольку разработка препарата от COVID-19 является неотложной задачей, мы выбрали простой и не требующий много времени метод. Мы надеемся, что исследование поможет в разработке лекарства, — цитирует агентство «Киодо» одного из участников проекта.

Размер мини-бронхов составляет всего около 0,2 мм. Основой для них послужили клетки, взятые из соединительной ткани трахеи.

В качестве первого эксперимента учёные заразили искусственные бронхи коронавирусом, а затем применили препарат «Камостат», используемый для лечения ряда вирусных заболеваний и некоторых форм рака. Им удалось добиться снижения вирусной нагрузки на подопытный орган.

Ранее NEWS.ru писал, что российское лекарство от COVID-19 «Авифавир» проходит клинические испытания. Сейчас в них задействованы более 180 пациентов. В ближайшее время планируется увеличить их число до 330.

В России, согласно последним данным, выявлено 432,2 тысячи случаев заражения. Выздоровели 195,5 тысячи человек, 5,2 тысячи умерли.

В мире более 6,3 млн инфицированных COVID-19, свыше 380 тысяч погибли, более 2,7 млн выздоровели.