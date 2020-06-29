Врач назвал общую черту людей-долгожителей

https://static.news.ru/photo/89cd9570-ba92-11ea-80b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Monkey Business/Global Look Press

Врач-геронтолог, профессор Юрий Конев прокомментировал исследование учёных из Кембриджского университета, которые выявили взаимосвязь между размером ноги и продолжительности жизни человека.

В течение двух лет они изучили свыше трёх тысяч летальных случаев и пришли к выводу, что среди женщин долгожителями являются обладательницы 38 размера ноги, а среди мужчин — 42. Они могут дожить до 82-84 лет.

Однако Конев не согласился с результатами исследования, назвав их выдумкой ради получения грантов.

Они просто ищут себе гранты для существования. Ведь вся наука на западе существует на грантах, и поэтому они придумывают себе самые разные вероятности и потом пытаются их доказать, чтобы безбедно прожить 5-10 лет, — заявил он.

При этом геронтолог отметил, что связь между размерами человека и его шансами прожить более ста лет существует. Например, среди долгожителей не бывает высоких и крупных людей. Он допустил, что размер ноги может играть какую-то роль для сверхдолгожительства, которое начинается от 100-110 лет.

Долгожитель или сверхдолгожитель должен быть небольшого размера. Это законы биофизики — большие особи долго не живут. Наоборот — сухонькие и маленькие женщины живут дольше полных и больших женщин. И у мужчин те же закономерности, — рассказал Конев.

Он пояснил, что «могучие дубы», которые вызывают так много восхищения в молодости, к преклонным годам накапливают большое количество заболеваний и умирают гораздо чаще.

Врач подчеркнул, что это правило действует во всём животном мире, добавив, что «дольше всего живёт маленькая мышка», передаёт НСН.

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