Учёные выявили необычную особенность коронавируса

Учёные Университета Сарагосы в Испании выяснили, почему COVID-19 повреждает лишь специфические органы человека.
Результаты исследования
Как выяснилось, контактировать между собой молекулы могут, только перемещаясь в клеточной цитоплазме особым способом и преодолевая различные препятствия. Помимо этого, некоторые клетки имеют одинаковый набор белков, а другие нет.
С помощью математической модели учёным удалось отследить цепочку взаимодействий, вызывающую изменения в белках, находящихся за пределами лёгких, и влияющую на уязвимость органов для COVID-19. Теперь нацеленные на нарушение данных цепочек препараты позволят избежать полиорганной недостаточности, которая нередко приводит к смерти пациентов.
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