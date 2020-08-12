Учёные выявили необычную особенность коронавируса

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Учёные Университета Сарагосы в Испании выяснили, почему COVID-19 повреждает лишь специфические органы человека.

Результаты исследования представлены в журнале Chaos. Так, специалисты рассмотрели, как восприимчивые к коронавирусу белки ACE2 взаимодействуют друг с другом в лёгких, а также с белками в других органах.

Как выяснилось, контактировать между собой молекулы могут, только перемещаясь в клеточной цитоплазме особым способом и преодолевая различные препятствия. Помимо этого, некоторые клетки имеют одинаковый набор белков, а другие нет.

С помощью математической модели учёным удалось отследить цепочку взаимодействий, вызывающую изменения в белках, находящихся за пределами лёгких, и влияющую на уязвимость органов для COVID-19. Теперь нацеленные на нарушение данных цепочек препараты позволят избежать полиорганной недостаточности, которая нередко приводит к смерти пациентов.

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