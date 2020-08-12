Молдавия намерена запросить у России вакцину от COVID-19

Молдавия планирует отправить в Россию запрос по поводу получения вакцины от коронавируса, заявил президент республики Игорь Додон.
В ближайшее время руководство Республики Молдова направит в Москву соответствующий запрос, — написал Додон в своём Facebook.
Глава государства также поздравил российских партнёров со столь важным достижением медицины.
Накануне, 11 августа, глава РФПИ Кирилл Дмитриев проинформировал, что уже 20 стран направили России запросы в общей сложности на 1 млрд доз вакцины от COVID-19. Он также заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в РФ стартует в октябре.
С момента регистрации вакцины от коронавируса начинается третья фаза испытаний. Ожидается, что в течение месяца удастся привить десятки тысяч добровольцев. Массовая вакцинация также будет производиться добровольно.
Ранее NEWS.ru писал, что президент Сербии Александр Вучич выразил готовность первым получить российскую вакцину от COVID-19.
По его словам, перед этим сербские специалисты должны будут подтвердить безопасность и надёжность вакцины.