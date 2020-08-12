Молдавия намерена запросить у России вакцину от COVID-19

https://static.news.ru/photo/af72510a-dccd-11ea-b0e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Молдавия планирует отправить в Россию запрос по поводу получения вакцины от коронавируса, заявил президент республики Игорь Додон.

В ближайшее время руководство Республики Молдова направит в Москву соответствующий запрос, — написал Додон в своём Facebook.

Глава государства также поздравил российских партнёров со столь важным достижением медицины.

Накануне, 11 августа, глава РФПИ Кирилл Дмитриев проинформировал, что уже 20 стран направили России запросы в общей сложности на 1 млрд доз вакцины от COVID-19. Он также заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в РФ стартует в октябре.

С момента регистрации вакцины от коронавируса начинается третья фаза испытаний. Ожидается, что в течение месяца удастся привить десятки тысяч добровольцев. Массовая вакцинация также будет производиться добровольно.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Сербии Александр Вучич выразил готовность первым получить российскую вакцину от COVID-19.

По его словам, перед этим сербские специалисты должны будут подтвердить безопасность и надёжность вакцины.