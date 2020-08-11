Глава РФПИ сообщил о старте массовой вакцинации от COVID-19 в октябре

https://static.news.ru/photo/a3c481a8-dbcd-11ea-a776-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Дмитриев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Массовая вакцинация от COVID-19 в России стартует в октябре, заявил в ходе брифинга глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

По его словам, с момента регистрации вакцины от коронавируса начинается третья фаза испытаний. Ожидается, что в течение месяца удастся привить десятки тысяч добровольцев. Массовая вакцинация также будет производиться добровольно.

Как уточняется, РФПИ уже получил заявки на приобретение свыше 1 млрд доз вакцины от 20 стран.

Совместно с иностранными партнёрами мы уже готовы обеспечивать производство свыше 500 млн доз вакцины в год в пяти странах и планируем нарастить производственные мощности ещё больше, — подчеркнул Дмитриев, слова которого приводит «Интерфакс».

Известно, что третья фаза испытаний российской вакцины от COVID-19 будет проходить в ОАЭ, Саудовской Аравии и ряде других стран. Её международное название будет «Sputnik V».

Также глава РФПИ проинформировал о запуске первого информационного сайта о вакцине по адресу www.sputnikvaccine.com.

Ранее NEWS.ru писал, что главврач московской городской клинической больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников дал оценку российской вакцине от COVID-19.

По его словам, испытания вакцины от коронавируса идут в ускоренном темпе во всём мире. Что касается России — это совершенно «беспрецедентная ситуация».