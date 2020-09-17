Учёные выявили ещё одно массовое вымирание видов в истории Земли

https://static.news.ru/photo/e716dd94-f8c8-11ea-a1ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/Global Look Press

Исследование международной группы учёных показало, что эпохе расцвета динозавров на Земле предшествовал ещё один период массового вымирания биологических видов.

Согласно опубликованной в журнале Science Advances статье, примерно 233 млн лет назад в конце триаса случилось так называемое Карнийское плювиальное событие — масштабное изменение климата, которое привело к значительному сокращению биоразнообразия на планете, сообщает РИА Новости.

Учёные из Великобритании, Австрии, Германии и Италии выяснили, что тогда в результате климатических сдвигов на протяжении 2 млн лет почти не прекращались дожди. Они пришли к выводу, что по масштабам Карнийское событие можно назвать шестым известным массовым вымиранием на планете. По оценкам исследователей, за этот период около трети видов животных перестали существовать.

Причиной изменения климата учёные считают активные извержения вулканов в районе современной Канады.

Пик извержений пришёлся на карнийский век. Извержения были настолько мощными, что они накачали огромное количество парниковых газов, что вызвало всплеск глобального потепления, — считает первый автор статьи Джакопо Даль Корсо из Школы наук о Земле британского Университета Лидса.

В исследовании отмечается, что в результате Карнийского плювиального события и после четвероногих травоядных «палеозойского» периода Землю активно заселили динозавры.

Сегодня мы знаем, что первые динозавры появились примерно за двадцать миллионов лет до Карнийского плювиального события, но до него они оставались малочисленными. Именно это событие дало динозаврам шанс, — отмечает представитель Университета Лидса.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные впервые собрали и изучили полный скелет динозавра.