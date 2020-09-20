Учёные сообщили, что ультрафиолет способен убивать коронавирус

Учёные из Университета Хиросимы в Японии обнаружили способность ультрафиолета убивать коронавирус.
Исследование показало, что ультрафиолет убивает почти все коронавирусные клетки (99,7%),
Отмечается, что длина волны должна быть определённой, чтобы не нанести вред живому организму. По мнению учёных, для уничтожения коронавируса будет достаточно длины волны в 222 Hm.
Исследователи добавили, что ультрафиолет поможет в дезинфекции помещений, в том числе, больниц.
Как писал NEWS.ru ранее, в Роспотребнадзоре сообщили, что любое дезинфицирующее средство оказывает губительное воздействие на коронавирус.
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