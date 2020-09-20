Учёные сообщили, что ультрафиолет способен убивать коронавирус

https://static.news.ru/photo/2a764792-fb02-11ea-ab05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Учёные из Университета Хиросимы в Японии обнаружили способность ультрафиолета убивать коронавирус.

Исследование показало, что ультрафиолет убивает почти все коронавирусные клетки (99,7%), сообщает «Известия» со ссылкой на публикацию в журнале American Journal of Infection Control.

Отмечается, что длина волны должна быть определённой, чтобы не нанести вред живому организму. По мнению учёных, для уничтожения коронавируса будет достаточно длины волны в 222 Hm.

Исследователи добавили, что ультрафиолет поможет в дезинфекции помещений, в том числе, больниц.

Как писал NEWS.ru ранее, в Роспотребнадзоре сообщили, что любое дезинфицирующее средство оказывает губительное воздействие на коронавирус.