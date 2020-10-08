Учёные рассказали о неожиданных последствиях коронавируса

https://static.news.ru/photo/33c049b4-097c-11eb-838a-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Возбудитель коронавирусной инфекции может поражать не только лёгкие и слизистые, но и другие органы. Об этом напомнили китайские врачи. При этом они предупредили, что даже у тех, кто относительно легко перенёс болезнь, в дальнейшем могут проявиться самые неожиданные последствия — например, ухудшение зрения.

В пример они привели случай переболевшей пациентки, у которой впоследствии начались серьёзнейшие проблемы со зрением. В результате обследования офтальмологи обнаружили множество фрагментов белковой оболочки частиц SARS-CoV-2, передаёт ТАСС.

О том, что коронавирус поражает клетки не только лёгких, но и других органов, учёные знают с первых дней пандемии. Именно этим, как полагают они, объясняются, например, нарушения в работе органов дыхания и потеря обоняния. Кроме того, у заразившихся возникают проблемы с пищеварением и сбои в работе кровеносной системы.

Однако случай с китаянкой расширил перечень органов, которые может поражать инфекция. При госпитализации с жалобами на боль в глазах у женщины диагностировали чрезвычайно высокое внутриглазное давление, отёк роговой оболочки, помутнение хрусталика и другие серьёзные нарушения в тканях органов зрения.

Причину произошедшего врачи поняли не сразу. Поскольку лекарства снизить давление не помогли, пациентке сделали операцию, аналогичную той, что проводят при тяжёлых формах глаукомы. В пробах тканей, которые были взяты во время хирургического вмешательства, обнаружилось множество мелких частиц неизвестного происхождения. По форме они были похожи на оболочку коронавируса нового типа. Им же в итоге и оказались. При этом из других частей организма пациентки вирус давно исчез.

Исследователи надеются, что дальнейшие опыты на животных помогут понять, как вирус проникает в клетки глаз, насколько часто он вызывает подобные повреждения при заражении и какова вероятность того, что из тканей органов зрения он может проникать в лёгкие и другие части тела, уязвимые для инфекции.

Ранее NEWS.ru писал, что женщины заражаются коронавирусом немного чаще мужчин. Такие данные озвучили в Центральном научно-исследовательском институте эпидемиологии при Роспотребнадзоре.