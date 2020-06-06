Учёные назвали примерный срок извержения супервулкана в США

https://static.news.ru/photo/2c30e16e-a7f1-11ea-bf99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Harry Laub/imageBROKER.com/Global Look Press

Супервулкан Йеллоустонского национального парка, питающий множество гейзеров и грязевых пятен, постепенно теряет силу. По мнению учёных, последние извержения, произошедшие около 9 млн лет назад, доказывают — катаклизмы происходят каждые 500 тысяч лет.

Однако за 3 млн лет регион пережил только три стихийных бедствия. По мнению геологов, если новый взрыв произойдёт, то примерно через 900 тысяч лет. Несмотря на это, вулканологи постоянно следят за состоянием парка, чтобы вовремя предупредить об опасности, пишет Science Alert.

Накануне британские геологи из Университета Лестера нашли два неизвестных ранее мегаизвержения Йеллоустонской горячей точки. По их мнению, катаклизмы произошли в эпоху миоцена — около 9 млн лет назад.

Вулканическая порода на юго-западе кальдеры, на границе с американскими штатами Айдахо и Невада, появилась после двух мощных стихийных бедствий, уверены специалисты. Её толщина достигает на отдельных участках 100 метров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные нашли на территории Мексики древнейшее и самое крупное на сегодняшний день строение эпохи цивилизации майя. Археологи традиционно считали, что исчезнувшее государство развивалось постепенно.