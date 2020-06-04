Археологи нашли самое древнее и большое строение эпохи майя

https://static.news.ru/photo/86cc9382-a663-11ea-800f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Takeshi Inomata

Учёные нашли на территории Мексики древнейшее и самое крупное на сегодняшний день строение эпохи цивилизации майя. Археологи традиционно считали, что исчезнувшее государство развивалось постепенно.

Сначала — в 1000–350 годах до нашей эры — сформировались небольшие поселения. Позже племена начали использовать керамические изделия и выращивать кукурузу.

Однако недавние раскопки на месте древнего церемониального центра на искусственном плато Сейбаль в Гватемале, датируемого 950 годом до нашей эры, поставили данную модель под сомнение, пишет журнал Nature.

На участке Агуада-Феникс специалисты нашли платформу размером 1413 метров с севера на юг и 399 метров с востока на запад. Она приподнята примерно на 15 метров. От сооружения отходят девять широких дорог.

Анализ находки показал, что она была построена между 1000 и 800 годами до нашей эры. То есть сооружение является самым древним объектом эпохи майя.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные обнаружили доказательства использования древними иудеями марихуаны в религиозных практиках. Археологи обнаружили хорошо сохранившиеся остатки конопли в древнем иудейском храме в пустыне Негев, возраст которого — около 2,7 тыс. лет.