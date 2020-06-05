Два неизвестных мегаизвержения нашли в Йеллоустоуне

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Британские геологи из Университета Лестера нашли два неизвестных ранее мегаизвержения Йеллоустоунской горячей точки. По их мнению, катаклизмы произошли в эпоху миоцена — около 9 млн лет назад.

Вулканическая порода на юго-западе кальдеры, на границе с американскими штатами Айдахо и Невада, появилась после двух мощных стихийных бедствий, уверены специалисты.

До сих пор считалось, что эти отложения — результат серии малых извержений. Но мы доказали обратное — причиной стали колоссальные выбросы двух мегаизвержений, произошедших примерно девять и 8,7 миллионов лет назад, — добавил участник исследований Томас Кнотт.

Первый «взрыв» образовал после себя слой лавы и пепла на площади в 12 тысяч квадратных километров. Его толщина достигает на отдельных участках 100 метров. Порода покрывает почти всю территорию южного Айдахо, пишет «Популярная механика».

Во втором случае извержение было ещё мощнее — 8,8 по шкале VEI. В атмосферу попали 2700 кубических километров пыли и камней, позже осевшие на 23 тысячах квадратных километров. Специалисты считают, что катастрофа стала одной из самых крупных в истории Земли.

Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные нашли на территории Мексики древнейшее и самое крупное на сегодняшний день строение эпохи цивилизации майя. Археологи традиционно считали, что исчезнувшее государство развивалось постепенно.