Учёные назвали факторы, повышающие риск смерти от коронавируса в шесть раз

https://static.news.ru/photo/9c198596-b27a-11eb-a269-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У пациентов с коронавирусной инфекцией в шесть раз возрастает риск смерти при наличии неврологических осложнений. Об этом говорится в исследовании журнала JAMA Network Open.

Очень быстро в период пандемии стало известно, что у большого числа госпитализированных с COVID-19 развиваются неврологические проблемы. Год спустя мы всё ещё сражаемся с невидимым врагом, и, как и в любой битве, нам нужна достоверная информация, — заявил руководитель исследования, доцент кафедры реанимации, неврологии и нейрохирургии профессор Шерри Чу.

Учёные выяснили, что из 3744 взрослых пациентов с коронавирусной инфекцией проблемы с неврологией были у 82%. Так, четыре из десяти пациентов страдали головными болями, а у троих из десяти была диагностирована острая энцефалопатия, инсульт или кома. При наличии любых неврологических симптомов риск смерти увеличивался в шесть раз. При этом потеря обоняния или вкуса считается неврологической проблемой.

Авторы исследования, которое провёл Международный консорциум по исследованию неврологической дисфункции при COVID-19 (GCS-NeuroCOVID), установили, что пациенты с неврологическими симптомами хуже проходят реабилитацию, кроме того, их перспективы относительно полного выздоровления более неопределённые. Это исследование объединило данные из 133 лечебных организаций в 13 странах.

Ранее группа шведских учёных выявила тяжёлые последствия лёгкой формы коронавируса. Так, каждый десятый человек, перенёсший COVID-19 в лёгкой форме, столкнулся с длительными последствиями перенесённой болезни. Как минимум 11% переболевших назвали хотя бы один симптом, который снижал качество жизни и длился не менее восьми месяцев. Наиболее часто люди жаловались на потерю обоняния и вкуса и проблемы с дыханием.