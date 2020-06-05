Учёные использовали белок кальмара для окрашивания клеток человека

https://static.news.ru/photo/2e3a888c-a730-11ea-83d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joshua Sera/CC BY-SA 3.0/wikimedia.org

Исследователи из Калифорнийского университета предложили окрашивать клетки человека белком кальмара. Такое окрашивание необходимо для проведения различных исследований, чтобы видеть, как клетки распределены по живой культуре или органу. Однако до недавнего времени любые красители были для клеток смертельны.

Для своего эксперимента учёные взяли активные вещества у кальмара Doryteuthis opalescens и ввели их в человеческие почки.

Известно, что женские особи этих моллюсков при появлении хищника способны быстро менять цвет своих полосок на мантии с прозрачного на почти полностью белый, чем отпугивают врага.

В результате эксперимента у клеток почки появились новые свойства. При сигнале, а именно взаимодействии с солевым раствором, клетки становились непрозрачными.

Учёные отмечают, что это открытие позволит им изучать микрофлору, не используя флуоресцентные белки, пишет Nature Communications.

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты Университета Макмастера исследовали способ маскировки стеклянных лягушек, прозрачная кожа которых делает их едва различимыми для невооружённого глаза. По словам исследователей, эти существа используют крайне редкий для наземных животных способ маскировки.