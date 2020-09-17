Самой большой рыбой в мире оказалась самка китовой акулы

https://static.news.ru/photo/b20ec568-f8f4-11ea-8309-fa163e074e61_660.jpg Фото: Norbert Probst/Global Look Press

Австралийские учёные нашли ответ на давний вопрос, который ставит перед собой наука. Давно известно, что самыми крупными рыбами в мире являются китовые акулы. Но кто крупнее — самцы или самки?

Группа австралийских исследователей после десятилетних наблюдений за популяцией акул возле берегов страны всё же выяснили, что самки больше. По ходу работы учёные регулярно измеряли длину 54 китовых акул, обитающих у рифа Нингалу. В общей сложности они сделали примерно тысячу замеров.

Выяснилось, что самцы китовых акул вырастают до семи-восьми метров. Самки, в свою очередь, могут достигать в среднем 14,5 метров в длину. И это при том, что рост самок происходит медленнее.

Как отметил рыбный биолог из Института морских наук Австралии Марк Микан, 14,5 метров — это не предел.

Иногда встречаются поистине гигантские особи, длина которых составляет восемнадцать метров. Только представьте себе акулу размером с автобус! Это же просто невероятно, — приводятся слова биолога в статье, опубликованной в издании Frontiers in Marine Science.

Учёные предположили, что преимущество в размерах даёт самкам китовых акул преимущество в сравнении с другими видами. В первую очередь — в деторождении. Другие акулы могут производит на свет до 12 особей, а китовые — до 300.

Как ранее передавал NEWS.ru, учёные из Бристольского университета и Университета Суонси провели исследования, посвящённые доисторическому предку современных акул — мегалодону.

Им удалось установить, что древний морской хищник достигал в длину около 16-17 метров.