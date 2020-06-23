Учёные нашли самый молодой горячий юпитер

https://static.news.ru/photo/ded2e82c-b547-11ea-9681-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASAExoplanets/facebook.com

Новые наблюдения американских учёных показывают, что расположенная в 490 световых годах от Земли новая экзопланета HIP 67522 b –самый молодой из известных на сегодняшний день горячих юпитеров.

Как сообщает журнал Astronomical Journal, планету обнаружил спутник TESS NASA. Возраст звезды 17 миллионов лет, а HIP 67522 b, по мнению учёных, всего на несколько миллионов лет моложе. При этом экзопланета примерно в 10 раз больше Земли, то есть близка по размеру к Юпитеру, и в её составе доминируют газы.

Отмечается, что этот класс газовых гигантов отличается тем, что они вращаются очень близко от своих родительских звезд. В Солнечной системе таких планет нет и до сих среди учёных нет единого мнения, как они образуются. Открытие молодого горячего юпитера может пролить свет на их возникновение.

Исследователи, изучающие экзопланеты выясняют, как Солнечная система вписывается в общую картину формирования планет во Вселенной, — сообщил планетолог из Техасского университета в Остине, руководитель исследования Аарон Риззуто.

Спутник TESS (Transiting Exoplanet Survey) использует для обнаружения экзопланет метод транзита — учёные ищут небольшие провалы в яркости звезды, что указывает на то, что между наблюдателем и звездой прошла планета.

Как писал NEWS.ru, расположенная в 650 световых годах от Земли ультрагорячая планета имеет в составе своей атмосферы железо и титан в газообразном состоянии. Температура поверхности KELT-9b приближается к температуре Солнца.