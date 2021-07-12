Немецкие учёные выяснили, как предсказать появление деменции

Повышенное содержание определённых биологических маркеров в крови человека может указывать на приближающуюся деменцию. К такому выводу пришли исследователи из Гёттингенского и Мюнхенского университетов. Соответствующая статья размещена в журнале EMBO Molecular Medicine.
В ходе экспериментов на мышах и культурах клеток учёным удалось
Исследователи отмечают, что проявление деменции происходит, когда мозг уже сильно повреждён.
Нужны тесты, которые идеально подходят до начала болезни и надежно оценивают риск дальнейшего развития состояния, — рассказал один из учёных.
Деменцией называют приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности и практических навыков. Чаще всего наблюдается в пожилом возрасте.
Ранее учёные Лондонского института психиатрии пришли к выводу, что потребление красного сухого вина снижает риск развития слабоумия. После массы исследований эксперты пришли к выводу, что те, кто периодически выпивает вино, на 30% меньше подвержены заболеванию, чем те, кто отказался от алкоголя вообще.