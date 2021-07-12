Немецкие учёные выяснили, как предсказать появление деменции

Повышенное содержание определённых биологических маркеров в крови человека может указывать на приближающуюся деменцию. К такому выводу пришли исследователи из Гёттингенского и Мюнхенского университетов. Соответствующая статья размещена в журнале EMBO Molecular Medicine.

В ходе экспериментов на мышах и культурах клеток учёным удалось выявить три микроРНК, действующих в качестве маркера умственной работоспособности. Повышение уровня данных маркеров позволяет предсказать развитие деменции за 2–5 лет до её начала.

Исследователи отмечают, что проявление деменции происходит, когда мозг уже сильно повреждён.

Нужны тесты, которые идеально подходят до начала болезни и надежно оценивают риск дальнейшего развития состояния, — рассказал один из учёных.

Деменцией называют приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности и практических навыков. Чаще всего наблюдается в пожилом возрасте.

Ранее учёные Лондонского института психиатрии пришли к выводу, что потребление красного сухого вина снижает риск развития слабоумия. После массы исследований эксперты пришли к выводу, что те, кто периодически выпивает вино, на 30% меньше подвержены заболеванию, чем те, кто отказался от алкоголя вообще.