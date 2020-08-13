На Кузбассе обнаружили яйцо древнего животного возрастом 125 млн лет

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Сотрудники Кузбасского государственного краеведческого музея обнаружили фрагменты доисторического яйца, что стало третьей подобной находкой в РФ.

Сделана сенсационная находка. На местонахождении Шестаково-3 найден фрагмент яйца возрастом 125 млн лет. Это третий подобный артефакт эры динозавров, обнаруженный на территории России, и второй — на Шестаковском комплексе, — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы правительства Кузбасса.

Уточняется, что осколки были найдены в слое мелового периода вместе со скелетами пситтакозавров сибирских, впервые обнаруженных в Кузбассе в 2014 году. После обработки учёным предстоит выяснить, какому животному принадлежало яйцо — мелкому хищному динозавру или примитивной птице. Затем фрагменты будут выставлены в музее.

Первая подобная находка в Шестаково была сделана в 2008 году. Тогда было обнаружено яйцо мелкого хищного динозавра, жившего около 125 млн лет назад. Впервые фрагменты таких яиц в РФ нашли в 2007 году на Чукотке.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные смогли раскрыть секрет загадочной окаменелости, хранящейся в чилийском музее. Артефакт размером с футбольный мяч был найден в Антарктиде в скальной породе возрастом 68 млн лет в 2011 году. Благодаря современным технологиям удалось провести химический и молекулярный анализ находки. Оказалось, что это яйцо динозавра. Анализ показал, что яйцо имело слоистую структуру, похожую на мягкую мембрану, и тонкий твёрдый внешний слой, что свидетельствует о его мягкой оболочке. Дальнейшие исследования показали, что скорлупа яйца изначально была покрыта живой тканью.