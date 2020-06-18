Найденная в Антарктиде окаменелость оказалась яйцом морского ящера

https://static.news.ru/photo/21337b72-b148-11ea-843b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Huevo de Mosasaurio/MNHN

Учёные смогли раскрыть секрет загадочной окаменелости, хранящейся в чилийском музее. Артефакт размером с футбольный мяч был найден в Антарктиде в скальной породе возрастом 68 млн лет в 2011 году.

Благодаря современным технологиям удалось провести химический и молекулярный анализ находки. Оказалось, что это яйцо динозавра. Анализ показал, что яйцо имело слоистую структуру, похожую на мягкую мембрану, и тонкий твёрдый внешний слой, что свидетельствует о его мягкой оболочке. Дальнейшие исследования показали, что скорлупа яйца изначально была покрыта живой тканью.

Учёные до сих пор не знают, кому могло принадлежать такое огромное яйцо, ведь все известные науке динозавры из Антарктиды были недостаточно велики, чтобы отложить такое яйцо.

Мы не знаем, какое животное снесло огромное яйцо, но главным кандидатом является мозазавр: гигантская морская рептилия, похожая на зубатого кита, — пишут исследователи.

В настоящее время известно только об одном существе, которое могло откладывать яйца таких размеров — это птица-слон с Мадагаскара, сообщает Nature.

Ранее учёные из Германии и Швейцарии смогли воссоздать образ жизни ирритатора — динозавра из семейства спинозаврид. Палеонтологи выяснили, что он был опасным хищником, хорошо приспособленным к выслеживанию добычи. Такие выводы им удалось сделать благодаря томографии почти полностью сохранившегося черепа одного из представителей этого семейства — динозавра Irritator challengeri. Останки были найдены в формации Сантана на северо-востоке Бразилии. Животное жило в нижнем меловом периоде, около 115 млн лет назад.