Морские гребневики пожирают потомство для удержания новых территорий

https://static.news.ru/photo/a0e5925e-91f1-11ea-b6b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Nekrasov/Global Look Press

Учёные выяснили, что инвазивные гребневики Mnemiopsis leidyi поедают личинки своего вида, когда испытывают недостаток привычной пищи.

После завершения тёплого сезона гребневики начинают активно размножаться, чтобы сформировать пищевой резерв из собственного голодающего потомства. Благодаря этому они закрепляются в холодных морях, где холодный и голодный период длится особенно долго.

Как отмечают исследователи, инвазивные виды обладают способностью быстро расширять свой ареал обитания и кардинально менять экосистемы.

Во время наблюдений учёные установили, что взрослые гребневики за полтора дня восполнили за счёт личинок 4,1% всех атомов углерода своего тела и 2,5% атомов азота. Это указывает на то, что Mnemiopsis leidyi в северных частях своего текущего расширенного ареала занимаются каннибализмом, передаёт Communications Biology.

Ранее NEWS.ru писал, что привычка выдр, живущих в неволе, подбрасывать и ловить камни заинтересовала учёных из Великобритании. Результаты исследования показали, что это своеобразное жонглирование может быть связано с голодом.