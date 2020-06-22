Медики: коронавирус может выживать в речной воде до 25 дней

https://static.news.ru/photo/7af25468-b47b-11ea-9df4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cdc/Cdc/Global Look Press

Группа польских и британских учёных проверила SARS-CoV-2 на выживаемость в реках и озёрах и пришла к выводу, что вирус может сохранять свою активность в таких условиях в течение 25 дней. Если возбудитель каким-либо образом попадёт в резервуары с питьевой водой, то он может вызвать новые вспышки эпидемии COVID-19.

Исследование проводилось под руководством доцента Эксетерского университета Джейми Шатлера. Его результаты опубликованы в электронной научной библиотеке medRxiv.

Коронавирус нового типа поражает не только лёгкие, но и другие системы человека, включая желудочно-кишечный тракт. Вместе с отходами частицы возбудителя попадают в канализацию и сточные воды. Ранее итальянские и испанские медики провели исследование, которое доказало, что современные системы очистки должны полностью нейтрализовать SARS-CoV-2 ещё до того, как он попадёт в водоёмы. Однако группа медиков под руководством Шатлера заинтересовалась тем, что произойдет, если часть заражённых канализационных вод попадаёт в водоёмы ещё до очистки.

В частности, сильнее всего этого можно опасаться в тех странах, где больные сконцентрированы в одной точке, относительно небольшое количество потребляемой воды на душу населения и относительно низкие температуры воды в реках и озерах. Самыми уязвимыми государствами в этом отношении стали Испания, Великобритания и Марокко: в течение 24 часов после крупных утечек сточных вод в воде рек и озёр этих стран может оказаться почти 500 вирусных частиц на каждые 100 мл. Тогда как для заражения достаточна концентрация в 100 вирусных частиц на каждые 100 мл.

Исследователи также предполагают, что относительно долго жить SARS-CoV-2 может и в морской воде. В таком случае он станет угрозой для китообразных, так как рецепторы ACE2 у многих их видов очень похожи на человеческие.

Особенное беспокойство вызывают в этом отношении киты, так как через их горло постоянно проходят большие объёмы воды, — говорят учёные.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 9 млн человек по всему миру, более 468 тысяч умерли, более 4,4 млн выздоровели. Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире: 592 280. На первом месте США — 2 280 912 человек, на втором Бразилия — 1 083 341.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные из Швейцарии разработали метод обнаружения коронавируса в сточных водах. Он в перспективе поможет создать систему раннего оповещения о заболевании.