Критиков российской вакцины от коронавируса заподозрили в конкуренции

https://static.news.ru/photo/dae03434-dbdc-11ea-88fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

В Ассоциацию организаций по клиническим исследованиям (АОКИ), которая предлагала отложить регистрацию российской вакцины от коронавируса, входят фармацевтические компании, которые также занимаются разработкой подобного препарата. Таким образом, они, по сути, являются прямыми конкурентами научных институтов, чья деятельность в этом направлении оказалась более успешной, считает медицинский эксперт Сергей Глаголев.

Любое заявление любой организации должно трактоваться в том числе через призму интересов её учредителей. Однако, подчеркнул он, следует отдавать приоритет обеспечению безопасности и защите россиян от коронавируса.

Он также добавил, что даже после регистрации вакцину продолжат проверять на нескольких тысячах добровольцев.

Каждый факт применения вакцины будет отслеживаться в специализированной информационной системе, где регуляторный орган сможет наблюдать её эпидемическую эффективность. Это значит, выявлять то количество пациентов, которые заболели после вакцинации, насколько она способна предотвратить такое заболевание и её профиль безопасности, — цитирует Глаголева сайт телеканала «360».

Ранее АОКИ предложила Минздраву перенести регистрацию первой российской вакцины от COVID-19 до успешного завершения третьей фазы клинических испытаний. Члены ассоциации указали на то, что участниками исследований стали менее ста человек, тогда как во время третьей фазы тестирования препараты обычно испытывают на нескольких тысячах.

В Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи в ответ напомнили, что российскую вакцину от коронавируса создали в довольно сжатые сроки, потому что делали не с нуля, а используя предыдущие наработки — ту же платформу, что и против Эболы.

В Росздравнадзоре, в свою очередь, добавили, что в АОКИ не знакомы с результатами исследований вакцин от коронавируса, из-за чего делают неверные выводы.

Ранее NEWS.ru писал, что вакцина в 2020 году в массовое производство не попадёт. Она прошла доклинические испытания и первые две фазы клинических, однако третий этап начнётся после регистрации препарата.

О том, что юридическая процедура оформлена, 11 августа сообщил президент Владимир Путин. В широкий оборот препарат поступит в начале 2021 года. Предполагается, что вакцинация будет добровольной.

При этом к сообщению о регистрации вакцины настороженно отнеслись и в Российской академии медицинских наук (РАМН). Как заявил бывший завлабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов, об эффективности и безопасности вакцины от коронавируса можно будет говорить только после того, как привитые люди встретятся с инфекцией без негативных побочных эффектов.