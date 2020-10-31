Учёные: собака — самый преданный друг человека на протяжении 110 веков

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Собака является самым преданным другом человека на протяжении 11 тыс. лет. К такому выводу пришла международная группа учёных, проведя соответствующее исследование.

В ходе проведения исследования учёные проанализировали генетические данные останков 32 древних собак из Сибири, Европы и Ближнего Востока, возраст которых составляет 100 до 11 тыс. лет. Эти данные сравнили с современными волками и выяснили, что эволюция этих животных во многом повторяет человеческую.

Если задуматься, удивительно: тогдашние люди, охотники и собиратели, первым делом приручили дикого хищника. Волков по-прежнему во многих частях света боятся, — говорит руководитель исследовательской группы доктор Понтус Скоглунд.

Учёные установили, что все современные собаки, даже живущие на разных континентах, произошли от одной или нескольких популяций волков, которые на сегодняшний день уже вымерли. Результаты работы опубликованы в журнале Science.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Канаде 12-летний палеонтолог-любитель Нейтан Рушкин обнаружил скелет динозавра. Возраст останков оценивают в 69 млн лет.