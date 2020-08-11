Гидрологи предсказали частые наводнения в некоторых регионах России

https://static.news.ru/photo/6bf6248e-dbb9-11ea-804f-fa163e074e61_660.jpg Фото: 27.mchs.gov.ru

Глобальное потепление может привести к частым паводкам в некоторых регионах РФ — реки станут чаще выходить из берегов на Северном Кавказе, Кубани, в Сибири и на Дальнем Востоке, считают гидрологи из МГУ имени Ломоносова и Института географии РАН. Такие природные явления могут грозить масштабными разрушениями и человеческими жертвами.

Подобные стихийные бедствия происходят по ряду причин. Первая — проливные дожди (ЧС в Иркутской области в 2019-м). Вторая — ледовые заторы (Ленск в 2001-м). Третья — ветровые нагоны на морском побережье, рассказал замдиректора Института географии РАН Андрей Панин. Он добавил, что последний фактор раньше беспокоил Санкт-Петербург, однако после введения в эксплуатацию в 2011 году защитной дамбы данная угроза практически сошла на нет.

Для предотвращения гибели людей и разрушений эксперты предложили на законодательном уровне ограничивать строительную деятельность на территориях РФ, подверженных наводнениям. В Госдуме считают необходимым поставить на учёт все дамбы и водохранилища, задерживающие воду во время паводков и позволяющие значительно уменьшить возможные убытки.

Ежегодно наводнения наносят РФ ущерб на общую сумму 40–100 млрд рублей, считает ведущий научный сотрудник Института географии РАН Александр Георгиади. Иногда больше. Стихийное бедствие в 2013-м на Амуре принесло убытки в сотни миллиардов рублей, пишет «Парламентская газета». Специалист подчеркнул, что водные катастрофы в РФ стали происходить намного чаще с конца прошлого столетия. Скорее всего, тенденция сохранится.

Ранее NEWS.ru сообщал, что наводнения станут беспокоить человечество примерно на 50% чаще к концу XXI века из-за подъёма уровня Мирового океана на фоне глобального потепления. Стихийные бедствия затронут все прибрежные районы Земли. Это поставит под угрозу объекты экономической инфраструктуры, которая оценивается примерно в 20% мирового ВВП ($14 трлн).

Необычно мощные наводнения, раньше случавшиеся примерно раз в 100 лет, к концу XXI века начнут происходить почти в 10 раз чаще. Катаклизмы поставят на грань уничтожения значительную часть прибрежных сообществ, считает климатолог Эбру Кирезджи из Мельбурнского университета (Австралия).