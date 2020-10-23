Древние майя очищали воду с помощью минерала цеолита

https://static.news.ru/photo/9d8c7a40-1569-11eb-8317-fa163e074e61_660.jpg Национальный парк Тикаль (Гватемала) Фото: wikimedia.org

В одном из городов майя археологи обнаружили водные фильтры на основе цеолитов. Такие минералы используют для очистки воды даже в современном мире.

По словам одного из исследователей, доцента Университета Цинциннати (США) Кристофера Карра, какой-нибудь наблюдательный житель мог заметить, что вода, протекающая рядом с залежами данного минерала, была чистой. Вскоре индейцы решили перенести цеолиты в город.

В ходе изучения резервуаров для воды, расположенных на территории древнейших городов, учёные пришли к выводу, что майя сумели построить сложнейшую систему водохранилищ и оснастить её специальными фильтрами.

Так, возле входа в один из таких резервуаров археологи обнаружили трёхметровый блок из чередующихся слоёв из песка и других минералов. Как выяснилось, это был цеолит, следует из результатов исследования, опубликованного в научном журнале Scientific Reports.

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