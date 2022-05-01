Западные компании столкнулись с трудностями при уходе с российского рынка FT: западные компании столкнулись с трудностями при уходе с российского рынка

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При сворачивании бизнеса в России ряд западных компаний, объявивших о планах ухода с российского рынка, сталкиваются с трудностями. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на осведомлённый источник. Согласно представленным данным, основную трудность представляет небольшое количество желающих приобрести бизнес и высокие финансовые издержки при отказе от операционной деятельности в стране.

По данным Financial Times, корпорации, работавшие в различных сферех, не могут безболезненно покинуть рынок. Ключевыми трудностями являются незначительное количество потенциальных поупателей бизнеса, высокие финансовые издержки при отказе от ведения операционной деятельности в стране и туманные перспективы возвращения. Кроме того, сами компании со скепсисом относятся к варианту продаж своего бизнеса крупным российским предпринимателям, находящимся под санкциями Европы и США или передаче его государству.

Значительное количество зарубежных компаний заявили о приостановке своей деятельности или полном уходе из России в связи с проводимой на Украине спецоперацией и последовавшими за этим санкциями ведущих экономических держав мира и их союзников.

В частности, приостановить деятельность в России и Белоруссии решила IKEA. Кроме того, заморозила продажи на территории РФ крупнейшая розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M). О приостановке деятельности в России ранее сообщили Nike, Apple, Dell, Ford, BMW, Harley-Davidson и многие другие компании.

В ответ на санкции зарубежных брендов в марте правительство России легализовало так называемый параллельный импорт, при котором поставка товара осуществляется без разрешения правообладателя. Предполагается, что данная мера позволит удовлетворить спрос потребителей на импортные товары, ушедшие с российского рынка из-за ситуации вокруг Украины. Мера предполагает ввоз оригинальных товаров через альтернативные каналы поставок.