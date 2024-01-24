Зачем Путин летит в Калининград: что он хочет сказать НАТО

Завтра Владимира Путина ждут в нашем самом западном анклаве — Калининградской области. Там планируется проведение встречи президента России с молодежью. В принципе, можно было бы просто говорить о том, что в ходе своей избирательной кампании президент совершает многочисленные поездки по стране. И если вчера он был на Чукотке, то теперь отправляется в другой российский край. Однако все прекрасно отдают себе отчет, в какой внешнеполитической обстановке совершается визит и какое ему придается геополитическое значение.

Балтика не станет внутренним озером НАТО

Ясно, что полет президента может состояться только над нейтральными водами Балтийского моря, которое после вступления в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции станет почти полностью натовским. Более того, некоторые горячие европейские головы даже предлагают в случае обострения блокировать выход наших кораблей из Финского залива.

Плодящиеся на глазах западные сценарии противостояния российской армии с силами НАТО постоянно крутятся вокруг двух моментов: столкновения вокруг контроля над Сувалкским коридором, узкой полоски земли, ведущей через Литву сухопутным путем в Калининградскую область на польско-литовской границе, и полной натовской блокады Калининградского анклава. С моря и с суши.

А если к таким милитаристским планам прибавить нагнетаемые Польшей и Литвой спекуляции о том, что эта часть Восточной Пруссии якобы была передана России только на время (и что время это истекло), то можно представить тяжелую атмосферу, создающуюся в регионе нашими противниками.

И в таком контексте прибытие в Калининград президента — это уже жест масштабной поддержки жителей, демонстрация солидарности всей страны со своим небольшим, но оттого не менее ценным кусочком. Как сказал бы политик из нашего прошлого, край далекий, но нашенский!

Гарантированное будущее анклава

И особенно важно, что президент хочет встретиться именно с молодежью, которой предстоит строить и развивать эту территорию впредь. А молодым, как никому, нужна уверенность в завтрашнем дне. Важно, чтобы новые поколения калининградцев видели свои перспективы, перспективы самой территории, на которую постоянно разевают свой роток теряющие берега соседи.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин

Известно же, что в Литве наперекор любой логике отныне хотят называть нашу область Каралявичус, а поляки, получившие под свой контроль по итогам Второй мировой войны, к слову, большую часть Восточной Пруссии, не унимаются и с претензией используют в отношении российского анклава название Крулевец.

Потому-то визит президента — это еще и демонстрация флага, который Россия никогда не спускает. И жесткий отпор разного рода попыткам пересмотреть или фальсифицировать итоги Второй мировой войны.

Натовскими маневрами нас не остановить

Есть еще одно символическое совпадение: именно в это время силы НАТО начинают свои беспрецедентные по масштабам маневры Steadfast Defender с опорой на Балтику, в которых будут задействованы почти 90 тысяч военнослужащих, 80 самолетов, 50 кораблей, более тысячи танков. Причем начало таких маневров самым показным образом было перенесено с весны на нынешний январь.

Понятно, что натовцы спешат оказать хоть какое-то психологическое давление на Россию в момент, когда инициатива в украинском конфликте полностью переходит в наши руки. А, может, даже оттянуть какие-то российские силы с фронта ради укрепления границ.

Но в этот самый момент наш президент летит над Балтикой в Калининград. Наверное, как в ходе его полета в ОАЭ, воздушный лайнер Путина будут сопровождать наши Су-35С. Истребители поколения 4++, считающиеся одними из самых маневренных машин в современной авиации. А по морской поверхности президентскую эскадрилью будут прикрывать корабли Балтфлота. О размещенных в анклаве «Искандерах» мы уже не говорим.

Россия всегда готова и к мирным компромиссам, и на силу ответить силой. Видимо, об этом президент еще выскажется в Калининграде.

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