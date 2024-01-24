В Финляндии оценили, как членство Швеции в НАТО отразится на безопасности Президент Финляндии: членство Швеции в НАТО повысит безопасность на Балтике

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Президент Финляндии Саули Ниинисте приветствовал решение Великого национального собрания Турции, одобрившего законопроект о ратификации вступления Швеции в НАТО. По его мнению, которое он привел на странице в социальной сети Twitter (X), этот шаг повысит безопасность в регионе Балтийского моря.

Я очень рад, что парламент Турции проголосовал за ратификацию членства Швеции в НАТО. Членство Швеции повысит безопасность в регионе Балтийского моря и сделает весь альянс сильнее. Когда Швеция станет членом НАТО, членство Финляндии также будет полным, — написал Ниинисте.

Ранее стало известно, что члены Великого национального собрания Турции одобрили проект закона, который предусматривает ратификацию протокола о вступлении Швеции в Североатлантический альянс. Голосование состоялось во время заседания парламентской генассамблеи. Из 346 депутатов за инициативу высказались 287, 55 были против, четыре парламентария предпочли воздержаться.

Протокол о принятии Швеции в Альянс на ратификацию в парламент направил 23 октября 2023 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Генсек НАТО Йенс Столтенберг предполагал, что скандинавская страна окончательно станет членом блока не позднее конца ноября, но вопрос до сих пор не решен.