За сутки в России выявили 8 817 заболевших коронавирусом

https://static.news.ru/photo/917bc186-951e-11eb-9aff-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 8 817 жителей 84 российских регионов. Из них 13,2% не имели клинических проявлений болезни. Всего за время пандемии в РФ выявлено 4 580 894 случаев COVID-19.

По состоянию на 4 апреля в России выявлено 4 580 894 случаев коронавируса (+8 817 за сутки), — говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

Больше всего заражённых выявлено в Москве (1 901), Санкт-Петербурге (711) и Подмосковье (598). Наименьший прирост числа заболевших зафиксирован на Чукотке (0%), в Магаданской области и Тыве (0,01%).

За прошедшие 24 часа в России от COVID-19 полностью выздоровели 8 212 человека. Наибольшие показатели — в Москве (998), Санкт-Петербурге (955) и Подмосковье (400). Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 4 204 081 человека.

Скончались от коронавируса за сутки 357 человек. Из них 56 — в Москве, 28 — в Санкт-Петербурге и 15 — в Ростовской области. Всего COVID-19 унёс жизни 100 374 жителей РФ.

Как писал NEWS.ru, количество подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в мире увеличилось за последние сутки более чем на 662 тысячи. Это максимальный показатель суточного роста заболеваемости с 17 января. Согласно опубликованным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число смертей возросло за последние 24 часа на 11,3 тысячи и превысило 2,83 млн. В организацию поступили сообщения о 129 902 402 заболевших и 2 831 815 скончавшихся.

На Европу приходится 37% (251 110) случаев инфицирования, на втором месте — Северная и Южная Америка (241 084), на третьем — Юго-Восточная Азия (101 977). Среди стран наибольшее число случаев заражения выявлено в США (30 238 692), далее следуют Бразилия (12 839 844) и Индия (12 392 260).