За сутки в России от коронавируса скончались 153 человека

https://static.news.ru/photo/6f8ebfca-b526-11ea-9395-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки в российских регионах от коронавируса умерли 153 человека. Таким образом, число жертв COVID-19 в РФ за время пандемии выросло до 8359 человек.

По состоянию на 23 июня от коронавируса скончались 8359 человек (+153 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего в стране выявлено 599 705 заболевших коронавирусом в 85 регионах (+7425 за сутки). С болезнью справились 356 429 жителей России (+12 013 за сутки).

Как писал NEWS.ru, на территории Москвы в течение прошедших 24 часов ещё 2578 человек были выписаны из больниц по выздоровлении после заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 139 248. За сутки в столице скончались 26 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего с начала пандемии в Москве зафиксировано более 215 тысяч случаев заражения коронавирусом.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 9,1 млн человек, более 472 тысяч умерли, более 4,5 млн выздоровели. Россия занимает третью строчку по количеству заболевших. На первом месте США — 2 312 302 человека, на втором Бразилия — 1 106 470.