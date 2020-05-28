За пропаганду наркотиков в Интернете будут лишать свободы до 10 лет

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Депутаты Госдумы разработали законопроект, по которому за склонение к употреблению наркотиков посредством Интернета будут наказывать лишением свободы до 10 лет, если же пропаганда наркопотребления приведёт к смерти двух и более лиц, в колонию могут отправить на срок до 15 лет.

Наркоситуация в Российской Федерации в течение последних трёх лет, согласно результатам проводимого мониторинга, оценивается как тяжёлая, — цитирует ТАСС пояснительную записку к законопроекту.

По мнению депутатов, принятие этого законопроекта будет противодействовать массовому склонению к наркопотреблению. Верховный суд РФ уже дал положительный отзыв на данную инициативу.

Как писал NEWS.ru, полиция перекрыла канал поставки синтетических наркотических средств из Москвы и Санкт-Петербурга в Хабаровск. Запрещённые вещества прятали в бытовой технике. Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УТ МВД России по ДФО обнаружили на складе одного из железнодорожных перевозчиков микроволновую печь, внутри которой было спрятано более килограмма мефедрона и тысяча таблеток экстази. В Еврейской автономной области позже, при попытке забрать наркотики из тайника, задержали хабаровчанку, которая, как полагают следователи, отвечала за торговлю мелкими партиями одурманивающих средств. Через некоторое время в Хабаровске вычислили предполагаемого организатора наркотрафика, у него обнаружили крупную партию ЛСД.