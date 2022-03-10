Юрист объяснил, как изменятся законы об усыновлении детей из ДНР и ЛНР

Для усыновления россиянами детей из ДНР и ЛНР сначала им будут выдавать российские свидетельства о рождении в упрощённом порядке, а затем быстро изменят законодательство, предположил юрист Иван Соловьёв. Сейчас бюрократические нормы должны уступить гуманности, заявил он в разговоре с «Народными новостями».

Изменения будут позволять делать исключения для детей, у которых есть свидетельства о рождении, выданные признанными ДНР и ЛНР. Эти дети могут быть усыновлены в аналогичном порядке, как и дети, которые рождены на территории РФ. Сейчас то время, когда административные барьеры должны рушиться под натиском человечности, справедливости и гуманности по отношению к детям, — сказал Соловьёв.

Он добавил, что соответствующий закон могут принять уже в течение нескольких дней.

Ранее президент России Владимир Путин призвал детского омбудсмена Марию Львову-Белову предоставить предложения для внесения изменений в законодательство по временному размещению на российской территории детей-сирот из Донбасса. По мнению главы государства, сейчас важно действовать в интересах несовершеннолетних и не думать о бюрократических проволочках.

В свою очередь Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, распространяющий санкции из так называемого закона Димы Яковлева на всех иностранцев, посягающих на права россиян. Ранее он действовал только в отношении граждан США и запрещал им, к примеру, усыновлять российских сирот.