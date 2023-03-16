Взрывы и пожар в здании ФСБ Ростова-на-Дону: что случилось, кто пострадал В Ростове-на-Дону загорелось здание с гаражами и складом на территории погрануправления ФСБ, СМИ сообщили о двух пострадавших и погибшем

Фото: Социальные сети

Пожар в здании Погранслужбы ФСБ

Днем 16 марта на территории пограничного управления ФСБ на проспекте Сиверса в Ростове-на-Дону произошел пожар. В экстренных службах РИА Новости рассказали, что горит двухэтажное здание с гаражами и складом. По данным Telegram-канала Mash, причина пожара и последующего взрыва в погрануправлении ФСБ по Ростовской области — воспламенение электропроводки. По информации Telegram-канала SHOT, всех людей вывели из здания. На место происшествия выехали 20 подразделений пожарных. ТАСС со ссылкой на экстренные службы заявил, что в результате инцидента погиб один человек, двое пострадали. Пограничное управление ФСБ по Ростовской области пока не давало официальных комментариев.

Очевидцы слышали сильный взрыв

Очевидцы сообщают, что перед задымлением в районе здания был слышен взрыв. Ряд Telegram-каналов предположили, что взрыв произошел на складе ФСБ. По предварительным данным, никто не пострадал. Telegram-канал SHOT отмечает, что взрывы у здания продолжались и спустя некоторое время после первых сообщений о возгорании. Предварительно, на территории могут находиться склады с боеприпасами.

По данным Telegram-канала Mash, на территории, где находится здание Погранслужбы ФСБ, горят склады с материально-техническим обеспечением. Были слышны хлопки, затем они прекратились. Проспект Сиверса, где расположено загоревшееся здание, перекрыт. Рядом с местом пожара эвакуировали все машины. На место происшествия заезжают машины скорой помощи.

Жительница Ростова-на-Дону поведала NEWS.ru, что перед пожаром на территории погрануправления ФСБ примерно в 12:20 услышала звук, похожий на взрыв, в результате в квартире задрожали стены и окна. Ничего подозрительного в районе, где находится здание ФСБ, женщина не замечала.

Сидела в комнате. Примерно в 12:20, может, на пару минут раньше, услышала звук, похожий на взрыв. В квартире задрожали стены и окна. Через несколько минут из окна увидела столб дыма, — рассказала очевидец.

Что известно о пострадавших

Telegram-канал Baza сообщил, что при возгорании в Ростове-на-Дону есть пострадавшие. Кирпичное здание склада полностью охвачено огнем. Площадь пожара, по данным МЧС Ростовской области, достигла 880 кв. м, пожарные запрашивают бронещиты, чтобы защититься от летящих во время взрывов осколков. Пожару присвоен второй ранг сложности.

По данным Mash, в результате пожара есть пострадавший: 36-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии. Канал полагает, что это сотрудник воинской части, он находится в реанимации с закрытой черепно-мозговой травмой, открытым переломом правой голени, ожогами лица и конечностей второй-третьей степени. По информации SHOT, пострадали два человека.

Как отмечает Mash, причиной пожара могло стать воспламенение проводки. Огонь с кабеля перекинулся на емкости с горюче-смазочными материалами, и сотрудники не смогли потушить это своими силами.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы заявил, что в результате пожара погиб один человек, а также подтвердил информацию о двух пострадавших. Там также добавили, что пожар в погрануправлении произошел в результате взрыва.

Что говорят власти

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил, что причиной взрыва стало замыкание электропроводки внутри помещения. Он сообщил, что в 12:25 поступил сигнал о пожаре в помещениях погрануправления ФСБ России по Ростовской области. Распространившийся огонь послужил причиной взрывов емкостей с горюче-смазочными материалами. В результате произошло обрушение двух стен. По словам Голубева, один пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Руководитель пресс-службы администрации Ростова-на-Дону Мария Петрова заявила NEWS.ru, что угрозы жизни жителей близлежащих многоквартирных домов в связи с пожаром на территории погрануправления ФСБ нет, однако в целях безопасности из них начата эвакуация жителей. На месте инцидента находится глава администрации Алексей Логвиненко.