Пожарные запросили бронезащиту для тушения огня в здании ФСБ SHOT: пожарные запросили бронезащиту для тушения огня в здании ФСБ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожарные запросили средства бронезащиты для борьбы с огнем в здании погрануправления в Ростове-на-Дону, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, не исключается возможность повторных взрывов.

При этом руководитель пресс-службы администрации Ростова-на-Дону Мария Петрова рассказала NEWS.ru, что угрозы жителям ближайших домов нет.

Угрозы жизни жителей города Ростова-на-Дону, близлежащих многоквартирных домов нет. На место выезжал глава администрации Алексей Логвиненко, — рассказала Петрова.

Пожар в здании пограничного управления ФСБ на проспекте Сиверса в Ростове-на-Дону произошел 16 марта. Очевидцы сообщали, что перед задымлением в здании был слышен взрыв. Ряд Telegram-каналов отметили, что взрыв произошел на складе ФСБ. По информации Telegram-канала SHOT, взрывы у здания продолжаются.

Telegram-канал «112» сообщил, что предварительной причиной пожара является короткое замыкание. Кроме того, сообщается, что на втором этаже складского помещения хранилось около 10 тонн горюче-смазочных и лакокрасочных материалов.