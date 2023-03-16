Названа предварительная причина пожара в ростовском здании ФСБ «112»: причиной пожара в ростовском здании ФСБ стало короткое замыкание

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Пожар в погрануправлении ФСБ

Предварительной причиной пожара в погрануправлении ФСБ по Ростовской области является короткое замыкание, передает Telegram-канал «112».

По данным канала, на втором этаже складского помещения хранилось около 10 тонн горюче-смазочных и лакокрасочных материалов.

16 марта в здании пограничного управления ФСБ на проспекте Сиверса в Ростове-на-Дону произошел пожар. Очевидцы сообщали, что перед задымлением в здании был слышен взрыв. Ряд Telegram-каналов отметили, что взрыв произошел на складе ФСБ.

По информации Telegram-канала SHOT, всех людей вывели из здания. На место происшествия прибыли 20 подразделений пожарных. Канал отмечал, что взрывы у здания продолжаются. Предварительно, на территории могли находиться склады с боеприпасами.

По данным канала Telegram-канала Mash, при пожаре в здании пострадал 36-летний мужчина. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Официальные лица не комментировали данную информацию.

Telegram-канал Baza сообщил, что рядом со входом на склад ФСБ в Ростове-на-Дону спасатели обнаружили двух мужчин. Их состояние неизвестно. По предварительной информации, в подвале здания еще могут оставаться люди.