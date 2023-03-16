Стало известно о пострадавших при пожаре в здании ФСБ в Ростове-на-Дону Mash: мужчина пострадал при пожаре в здании ФСБ в Ростове-на-Дону

Фото: Социальные сети

Telegram-канал Mash сообщил, что при пожаре в здании Погранслужбы ФСБ в Ростове-на-Дону пострадал 36-летний мужчина. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Официальные лица не комментировали данную информацию.

По данным канала, сейчас мужчина находится в реанимации.

Telegram-канал Baza сообщил, что рядом со входом на склад ФСБ в Ростове-на-Дону спасатели обнаружили двух мужчин. Их состояние неизвестно. По предварительной информации, в подвале здания еще могут оставаться люди.

Также, по сведениям различных Telegram-каналов, здание полностью выгорело. SHOT отметил, что площадь пожара на территории погрануправления ФСБ составила 800 квадратных метров.

16 марта в здании пограничного управления ФСБ на проспекте Сиверса в Ростове-на-Дону произошел пожар. Очевидцы сообщали, что перед задымлением в здании был слышен взрыв. Ряд Telegram-каналов отметили, что взрыв произошел на складе ФСБ.

По информации Telegram-канала SHOT, всех людей вывели из здания. На место происшествия прибыли 20 подразделений пожарных. Канал отмечал, что взрывы у здания продолжаются. Предварительно, на территории могли находиться склады с боеприпасами.